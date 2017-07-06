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Уголовный суд Парижа сегодня вынес приговор по делу об отмывании денег через латвийский Rietumu banka. Президента банка Александра Панкова приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а банк, согласно решению суда, должен выплатить французской казне штраф в 80 млн евро. Об этом сообщает Le Monde.

Кроме того, Rietumu banka запрещено в течение пяти лет работать во Франции, а руководитель французского отделения Rietumu Сергей Щука приговорен к одному году лишения свободы условно.

Главный обвиняемый, бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсусан, приговорен к пяти годам лишения свободы – трем годам реального заключения и двум годам условно. Во Франции его называли «королем оффшоров».

В опубликованном недавно нашумевшем «панамском досье», объемном архиве документов, связанному с панамской компанией Mossac Fonseca, он фигурировал как клиент Mossac Fonseca, облюбовавший латвийский Rietumu banka.

Обвинение просило для Бенсусана семь лет тюрьмы, четыре года Панкову, полтора года Щуке и настаивало на штрафу Rietumu в размере 90 млн евро.

Представители Rietumu banka, между тем, заявили, что детально ознакомятся с полным текстом приговора и затем вместе с адвокатами примут решение о дальнейших действиях.

"В данный момент мы можем утверждать, что полностью не согласны с приговором и обжалуем его", - сообщили в Rietumu banka.

Представители банка сообщили, что Rietumu banka сотрудничал с правоохранительными органами Франции в ходе всего расследования и судебного процесса.

"Мы никогда не были причастны к уклонению от уплаты налогов, и ни банк, ни его президент не были лично причастны и заинтересованы в таких действиях. Поэтому присужденный банку штраф в размере 80 млн евро и примененные к президенту банка санкции совершенно необоснованны", - подчеркнули в банке.

В дальнейшем, до окончания судебного процесса, Rietumu banka воздержится от комментариев.

Руководитель коммуникационного отдела Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Лайма Ауза сообщила, что Rietumu banka известил FKTK о приговоре суда первой инстанции по делу France Offshore.

Несмотря на то, что банк намерен обжаловать приговор, FKTK оценит, как присужденный банку денежный штраф повлияет на капитал банка, а значит, и на планы его развития. Обычно в таких случаях FKTK требует от банка создать накопления в размере не менее 50% от суммы штрафа, отметила она.

"FKTK хочет подчеркнуть, что в данном случае речь не идет о влиянии на финансовую стабильность банка. Банк работает с прибылью и у него есть средства на покрытие этого денежного штрафа. В 2016 году прибыль Rietumu banka составила 80,3 млн евро, в первом квартале 2017 года - 15,4 млн евро", - сказала Ауза.

Передача Латвийского телевидения de facto весной 2016 года сообщила, что по уголовному делу, переданному французской прокуратуре, Rietumu banka и его президенту Панкову предъявлено обвинение в оказании помощи в отмывании денег.

Rietumu banka ранее заявил, что не согласен с предъявленным обвинением в оказании помощи France Offshore и с требуемым прокурором штрафом в размере 90 млн евро. Банк подчеркнул, что действовал корректно, соблюдая законы.