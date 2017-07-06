Экономика |

В первом полугодии этого года произведена первичная регистрация 33 620 легковых автомобилей, что на 10,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Дирекция безопасности дорожного движения.

Также за первые шесть месяцев года зарегистрировано 4199 грузовых автомашин (+0,3%), 185 автобусов (+42,3%) и 1723 мотоцикла и трицикла (+12,3%).

Кроме того, зарегистрировано 1078 мопедов (+15%), 107 квадрициклов (-18,3%), 3357 прицепов и полуприцепов (+13,6%).

В целом за первое полугодие зарегистрировано 44 269 автомобилей, что на 10% больше, чем годом ранее.

В прошлом году была произведена первичная регистрация 60 625 легковых автомобилей, что на 4,9% меньше, чем в 2015 году.