Повышение акциза: бензин - 7,8%, алкоголь - 5,5% (41)

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Экономика | 11 июля 2017 года, 13:36

Правительство сегодня одобрило поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие более быстрое повышение ставок акциза на топливо, сигареты и алкоголь.

Акцизный налог на не содержащий свинец бензин в следующем году повышается на 7,8% - с 436 до 470 евро за 1000 литров. C учетом НДС литр подорожает примерно на 4 цента.

Акциз на содержащий свинец бензин повышается на 24% - с 455,3 до 564 евро за 1000 литров. C учетом НДС литр подорожает примерно на 13 центов.

Акциз на дизтопливо с 2018 года повысится на 11% - с 341 до 378 евро за 1000 литров (с учетом НДС литр подорожает примерно на 4,5 цента), на сжиженный нефтегаз - на 12%, с 231 до 206 евро за 1000 литров (подорожает на 3 цента с учетом НДС).

Ставка акцизного налога на сигареты повышается на 5,5% - с 67 до 70,7 евро за 1000 штук с 1 июля 2018 года. Фактически с учетом НДС это означает подорожание 20-сигаретной пачки на 9 центов.

Акциз на вино повысится на 18% - с 78 до 92 евро за 100 литров, на пиво - на 24%, с 4,5 до 5,6 евро на каждый объемный процент абсолютного спирта.

Акциз на промежуточные алкогольные продукты крепостью от 15 до 22 объемных процентов повысится на 15% - со 130 до 150 евро за 100 литров, на остальные алкогольные напитки - на 15%, с 1450 до 1670 евро за процент абсолютного спирта.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров рассматривает оставшиеся законопроекты налоговой реформ - изменения в законах о ПНН, о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании, о подоходном налоге и налоге с микропредприятий.

Комментарии 41
Спасибо, родимые!1 час назад
Это значит, что всё подорожает, будет больше налоговых поступлений и можно будет, и дальше ржавый мусор скупать у хозяев.
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Когнитивный диссонанс1 час назад
С одной стороны правительство трубит об истории успеха, с другой - не хватает врачам, постоянно повышаются налоги. Либо начинайте говорить правду, что всё в стране архи-плохо и вы всё это время просто врали, либо отчитывайтесь, почему обираете население на ровном месте, раз всё замечательно и убирайтесь в отставку, как это уже начали требовать врачи.
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шустрый1 час назад
Правящим идиотам не нужны десятки эстонских и литовских миллионов за топливо и алкоголь,им привычнее грабить своих жителей.
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