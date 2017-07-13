Экономика |

От изначально хорошо задуманной реформы налоговой политики в Латвии фактически остался пшик, заявил сегодня, 13 июля, в интервью Латвийскому радио президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

"Нынешний вариант - компромиссное решение нескольких политических партий, в результате которого так называемая реформа оказалась разбавлена и фактически получился пшик", - сказал он.

Теперь можно говорить скорее не о реформе налоговой политики, а о проекте бюджета 2018 года, считает глава центробанка.

"Если бы это была реформа, я ни в коем случае не говорил бы о том, что существенно возрастает бюджетный дефицит, долг тоже растет. В данный момент это просто проект бюджета следующего года", - сказал он.

По его словам, исполнилось то, чего Банк Латвии опасался больше всего - налоговая среда в Латвии меняется каждый год и является непредсказуемой.

"Прошлись фактически по всем возможным налогам. Это то, чего мы опасались больше всего - в очередной раз правила игры в Латвии меняются, предприниматели не знают, на что рассчитывать, к тому же эти вещи сильно запутаны", - пояснил Римшевич.

Латвийское государство стало заложником неупорядоченной системы здравоохранения, считает он.

"До мая дела шли хорошо, а в начале мая мы увидели, что они забуксовали. Заглянув глубже, мы поняли, что фактически являемся заложниками неупорядоченной системы здравоохранения, которая в конце концов была прицеплена к этим так называемым реформам. Тогда и начались все эти метания, и в конце концов все положительные вещи, которые планировались, - улучшение конкурентоспособности, уменьшение теневой экономики - фактически были перечеркнуты", - сказал он.

"Надеюсь, люди со временем прислушаются и поймут, что в Латвии нужна медицина государственного страхования, а не какая-то фикция с каким-то 1%, который где-то мистически будет учитываться, и никто не будет понимать, что ему полагается. Словом, мы будем жить по-старому и продолжать бросать деньги в черную дыру", - резюмировал президент Банка Латвии.

Как сообщалось, в четверг Сейм передал на рассмотрение в комиссиях законопроекты о налоговой реформе.