В Латвии снижается уровень безработицы (6)

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Экономика | 14 июля 2017 года, 18:40

В июне уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,2 процентного пункта - до 7,2%, свидетельствует информация Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В начале июня на учете в ГАЗ состояло 68,439 тыс. безработных, в конце июня - 66,708 тыс., то есть число безработных за месяц сократилось на 1731.

Самая низкая безработица в июне 2017 года была зарегистрирована в Рижском регионе - 4,6%, самая высокая в Латгальском регионе - 16,6%. В Курземском регионе безработица составила 8%, в Видземском - 7,8%, в Земгальском - 6,7%.

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в июне составил 4,4%, в Валмиере - 4,2%, в Елгаве - 4,9%, в Вентспилсе - 5,6%, в Юрмале - 5,9%, в Екабпилсе - 8,9%, в Лиепае - 9,3%, в Даугавпилсе - 10,3%, в Резекне - 13,5%.

В конце июня 2016 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 8,3%.

Комментарии 6
кот4 часа назад
Как красиво звучит и очень плохо пахнет.
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ну что ж4 часа назад
И так,дело движется! Следущие тронулись с места и вперед на Запад! Вот так и сокращаеться безработица! Господа счетчики,не забудьте сейчас летний сезон в Европе,идет сбор урожая! Там еще копашаться и можно заработать,клнечно,если не ждать манны небесной!!!
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2 часа назад
А! Забыл сказать. Есть еще скрытая безработица, которая, по разным оценкам, составляет от +20% до +50% к статистическим данным.
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