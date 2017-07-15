Вспышка АЧС под Даугавпилсом: уничтожат около 6000 свиней (1)
Экономика | 15 июля 2017 года, 15:04
На свиноферме Latgales Bekons с поголовьем примерно в 6000 животных, которая находится в Вишкской волости Даугавпилсского района, констатирована африканская чума свиней (АЧС), рассказала представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.
Сейчас на ферме принимаются меры по борьбе с заболеванием, в том числе ликвидация свиней. Проходит эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как болезнь попала на ферму.
Введен карантин - защитная зона в радиусе три километра и надзорная зона в радиусе десяти километров. На фермах будект усиленно контролироваться соблюдение мер биобезопасности, особое внимание уделяется перемещению животных и продуктов животного происхождения.
Свежие споры завезли.
Кому это нужно?
А посмотрите чьё мясо в маркетах и на рынках продаётся.
Латвийское? Да!!! СчаЗЗ.
Борьба за рынки сбыта.
Она и такой может быть.