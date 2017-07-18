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Латвийские пивовары наращивают производство: экспорт пива в Латвии за год вырос более чем в три раза. Похоже, после кризисного для пивоваров 2016 года, отрасль начала восстанавливаться.

За пять месяцев этого года в Латвии произведено 36,763 млн литров пива, что на 21,12% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.

За пять месяцев в Латвию ввезено 39,649 млн литров пива, что на 6,55% больше, чем годом ранее.

За пять месяцев на потребление в Латвии передано 59,953 млн литров пива, что на 0,63% больше, чем за пять месяцев 2016 года.

Объем вывезенного из Латвии пива вырос за пять месяцев в 3,1 раза - в 2016 году за этот период было вывезено 3,496 млн литров пива, в 2017 году - 10,841 млн литров.

Как сообщалось, в 2016 году в Латвии произведено 73,95 млн литров пива, что на 13,66% меньше, чем в 2015 году.