Какая она к черту шахматистка,если не может просчитать три-четыре хода в перед?
Министр финансов пообещала пересмотреть акциз на бензин (2)
Экономика | 18 июля 2017 года, 19:35
Если стремительно упадет потребление горючего, правительство может пересмотреть решение о повышении акцизного налога, заявила LNT министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
Она напомнила, что повышение акциза на горючее, алкоголь и сигареты является механизмом компенсации поступлений, которые не получит государственный бюджет в результате налоговой реформы. Министр подчеркнула, что повышение акциза - это продуманный компромисс, и ставки согласованы со ставками в соседних странах.
Также министр пообещала, что правительство будет тщательно следить за ситуацией. Если, например, потребление горючего резко снизится, решение о повышении акциза может быть и пересмотрено.
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Надо заранее продумывать свои решения а не гадать (упадут продажи топлива или нет), конечно упадут если у соседей топливо будет дешевле! И вот сидят днями штаны протирают с такими решениями!
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