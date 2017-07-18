Экономика |

Если стремительно упадет потребление горючего, правительство может пересмотреть решение о повышении акцизного налога, заявила LNT министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Она напомнила, что повышение акциза на горючее, алкоголь и сигареты является механизмом компенсации поступлений, которые не получит государственный бюджет в результате налоговой реформы. Министр подчеркнула, что повышение акциза - это продуманный компромисс, и ставки согласованы со ставками в соседних странах.

Также министр пообещала, что правительство будет тщательно следить за ситуацией. Если, например, потребление горючего резко снизится, решение о повышении акциза может быть и пересмотрено.