Экономика |

Несколько потенциальных инвесторов могут в ближайшее время начать углубленное изучение (due diligence) латвийской национальной авиакомпании airBaltic, сообщил журналистам министр сообщения Улдис Аугулис.

Сегодня правительство было проинформировано о ходе привлечения стратегического инвестора для airBaltic. В общей сложности выявлено более 40 потенциальных инвесторов со всего мира, процесс планируется закончить до конца года.

Переговоры продолжатся с несколькими потенциальными инвесторами. На вопрос, есть ли среди них инвестор из России, Аугулис ответил отрицательно.

Он подтвердил, что государство по-прежнему намерено сохранить более чем 50% плюс одну акцию airBaltic, обязать инвестора не сокращать сеть маршрутов авиакомпании и сохранить в качестве ее базового аэропорта Рижский аэропорт.

Такая возможность привлечения капитала, как котировка акций airBaltic на бирже, пока не рассматривается.

Исполнительный директор "airBaltic" Мартин Гаусс со своей стороны также отметил, что пока все идет по графику. airBaltic смогла бы выполнить планы обновления своего воздушного флота и без привлечения инвестора, заверил он.

Как сообщалось, датский предприниматель Ларс Туэсен приобрел у прежнего инвестора Ральфа Дитера Монтага-Гирмеса компанию "Aircraft Leasing 1", владеющую 20% акций airBaltic. Сделка внесена в Коммерческий регистр 11 апреля.

Согласно публично доступной информации, в настоящее время Туэсен входит в правления нескольких предприятий, например, Basisbank, RoBAT, Norrebro Bryghus, Dutch Leisure Group, а его карьера была связана также с FTI Group, Airtours, Scandinavian Airlines (SAS) и Privatbanken (в настоящее время "Nordea").

В 2016 году прибыль airBaltic составила 1,2 млн евро - в несколько раз больше, чем в 2015 году, а оборот составил 286 млн евро, что на 1% больше.

airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в 60 пунктов назначения.