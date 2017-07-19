Экономика |

Три страны Балтии вместе с четверкой стран Вышеградской группы будут добиваться приведения в соответствие прямых выплат земледельцам во всем Евросоюзе после 2020 года. Страны также намерены не поддерживать предложение финансировать часть прямых выплат из национальных бюджетов.

Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Венгрия и Словакия во вторник на инициированной Литвой встрече министров сельского хозяйства в Брюсселе подписали совместную позицию и намерены представить ее на ближайшем заседании совета министров сельского хозяйства стран ЕС, которое в начале сентября состоится в Таллине, сообщил глава Минсельхоза Литвы Бронюс Маркаускас.

"Мы подписали совместную позицию, в которой договорились о двух важнейших пунктах. Первое - мы будем добиваться, чтобы прямые выплаты земледельцам были приведены в соответствие. Было опасение, что венгры и чехи не согласятся с этим предложением, потому что у них выплаты выше, но все-таки они подписали. Второе - мы выразили мнение, что не поддерживаем идею софинансирования прямых выплат из национальных бюджетов", - сказал Маркаускас.

"Мы считаем, что выплаты должны быть одинаковыми для всех. За такую же землю во всем ЕС должны платить одинаково", - добавил министр.

В связи с выходом Великобритании из ЕС в 2019 году рассматривается возможность финансировать после 2020 года прямые выплаты из национальных бюджетов. В настоящее время они на 100% финансируются из бюджета ЕС, однако новые вызовы, стоящие перед ЕС, и потребности в деньгах могут обусловить изменения в порядке прямых выплат. Такое предложение будет означать дополнительную нагрузку на бюджет стран Балтии.

Ранее в эфире радио Baltkom председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Латвии Эдгар Трейбергс сообщил, что в Латвии крестьяне получают прямые выплаты в размере 60% от средних по Европе.