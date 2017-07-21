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Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) за нарушения оштрафовала АО Norvik banka на 1,3 млн евро и АО Rietumu banka на 1,56 млн евро, сообщили в КРФК.

В сотрудничестве с американским Федеральным бюро расследований (ФБР) в ходе целевой проверки КРФК констатировала, что оба банка не соблюдали нормативные акты о предотвращении отмывания незаконно нажитых средств и финансирования терроризма.

Нарушения связаны с анализом клиентов, что включает в себя недостаточный контроль сделок и информацию об истинных выгодоприобретателях.

В Norvik bankа в 2013-2014 году и в Rietumu Bankа с 2009 по 2015 год отдельные клиенты, используя зарегистрованные в офшорах предприятия и сложные цепочки сделок, производили перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.

Norvik bankа оштрафован на 1,324 млн евро, и ему внемено в обязанность проанализировать систему внутреннего контроля и внести улучшения. Rietumu Banka оштрафован на 1,566 млн евро и также должен усовершенствовать систему внутреннего контроля.

Оба банка сотрудничают с КРФК и выявленные нарушения признали. С банками заключены административные договоры, что обеспечивает выполнение указанных мер.

Как уже писал Mixnews, в начале июля уголовный суд Парижа вынес приговор по делу об отмывании денег через латвийский Rietumu banka. Президента банка Александра Панкова приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а банк, согласно решению суда, должен выплатить французской казне штраф в 80 млн евро. Представители Rietumu banka сочли приговор несправедливым и были намерены его обжаловать.