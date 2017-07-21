Экономика |

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в первой половине этого года из оборота изъято примерно 330 000 фальшивых евро-банкнот, тогда как во второй половине 2016 года таких было 353 000.

ЕЦБ также отметил, что возможность получить фальшивую банкноту очень невелика, так как число подделок мало по сравнению с общим количеством находящихся в обороте банкнот.

В 2016 году число и ценность имеющихся в обороте евро-купюр возросли на приблизительно 7% и 3,9%. Сейчас в обороте больше чем 20 миллиардов евробанкнот, общая ценность которых превышает 1,1 триллиона евро.

До сих пор чаще всего подделывают купюры в 20 и 50 евро. В общей сложности, подделки этих банкнот составляют 85% от общего числа фальшивок.

Большинство подделок - 96,7% - выявлены в странах еврозоны. В свою очередь на территориях стран ЕС, не находящихся в еврозоне, производят 2,3% фальшивых евро и 1% в других регионах мира.

ЕЦБ указал, что получив фальшивую банкноту, ее необходимо сравнить с настоящей того же номинала. Если ваши подозрения подтвердились, обязательно нужно связаться с полицией, центральным государственным банком или своим банком. Евросистема поддерживает правоохранительные учреждения в борьбе с фальшивомонетчиками.

4 апреля, 2017 года в оборот была пущена новая купюра в 50 евро. Банкнота обладает инновационными защитными элементами. Ранее Mixnews писал, что не все продавцы соглашаются принимать новые купюры в качестве оплаты.