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Депутаты Рады из Радикальной партии и Блока Петра Порошенко (БПП) устроили потасовку у здания Печерского суда в Киеве, где рассматривается дело в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщает espreso.tv.

Сообщается, что депутат из БПП Сергей Каплин и его соратники принесли петуха, на котором было написано имя Ляшко, а также бросали в лидера Радикальной партии деньги и пытались облить его водой. Тем не менее Ляшко смог войти в здание суда.

Ляшко обвиняется в том, что совмещал депутатскую деятельность с работой главным редактором газеты «Политика», а также в предоставлении заведомо ложных показаний.

Ранее Ляшко назвал очередную потасовку в Раде «мировоззренческой дискуссией».