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Операции, за которые Комиссия рынка финансов и капитала наказала банк Rietumu не являлись прямым несоблюдением санкционного режима, так как не были осуществлены лицами, включенными в санкционные списки, и в связи с этим у банка не было возможности выявить их незаконную суть. Такой комментарий дал порталу Mixnews банк Rietumu, реагируя на сообщение о том, что два латвийских банка оштрафованы на крупные суммы за оборот северокорейских денег.

"Банк Rietumu и Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) подписали соглашение о прекращении ранее начатого административного дела, открытого на основании результатов полной проверки и информации, предоставленной КРФК международными партнерами.

Результаты проверки показали, что Rietumu, как и некоторые другие латвийские банки, был использован в сделках, которые могут содержать признаки обхода международных санкций в отношении Северной Кореи.

Указанные операции не являлись прямым несоблюдением санкционного режима, так как не были осуществлены лицами, включенными в санкционные списки. В связи с этим у банка не было возможности выявить их незаконную суть без наличия дополнительной информации, к которой банк не имел доступа.

Проверка показала, что при осуществлении данных сделок банк не допустил осознанного несоблюдения, связанного с обходом санкций, банк подтверждает, что не имел отношения к организации этих сделок и не был заинтересован в их осуществлении. К тому же банк прекратил отношения с этими клиентами.

Несмотря на косвенность установленных недостатков, Rietumu как один из крупнейших системообразующих банков, осознавая высокий приоритет соблюдения международных санкций, принимая на себя ответственность за репутацию всей финансовой отрасли, и учитывая долговременное позитивное сотрудничество с КРФК, счел целесообразным использовать предусмотренную законом возможность заключить административный договор. На основании данного договора банк направит сумму определенного штрафа в размере 1 566 604 евро в государственный бюджет Латвии, и обязуется сделать дополнительные инвестиции в совершенствование системы внутреннего контроля.

В ходе конструктивного диалога с КРФК банк разработал и согласовал долгосрочный план дополнительных мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование системы внутреннего контроля – с целью повышения ее эффективности и поддержания соответствия самым высоким международным стандартам, предъявляемым к банку страны-участницы ОЭСР", - говорится в комментарии Rietumu banka.

Напомним, как писал Mixnews, комиссия рынка финансов и капитала за нарушения оштрафовала АО Norvik banka на 1,3 млн евро, и АО Rietumu banka на 1,56 млн евро.