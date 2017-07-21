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Сотрудничество с США по перевозкам грузов для вооруженных сил очень важно для предприятия Latvijas Dzelzceļš, заявил 20 июля на встрече с послом США в Латвии Нэнси Петит президент Latvijas Dzelzceļš (LDz) Эдвин Берзиньш.

Должностные лица обсудили актуальные проблемы железнодорожных перевозок, вызовы, стоящие перед отраслью, развитие транспортных коридоров, военные грузы и модернизацию станции Гаркалне в контексте этих перевозок.

Берзиньш ознакомил посла с Латвией как международным узлом грузоперевозок на направлении Восток-Запад, с существующими и планируемыми маршрутами грузов, в том числе из Турции, Китая и Индии.

Рига и Латвия в целом должны стать важным транспортно-логистическим узлом, и LDz заинтересовано в развитии новых маршрутов, соединяющих Азию, Европу и Скандинавию, сказал руководитель предприятия.

Также он рассказал об инициативе создания в Саласпилсе мультимодального транспортного узла, который будет играть важную роль в развитии перевозок из Азии в Европу. В этом транспортном узле будут соединяться рельсы двух стандартов - европейского (1435 мм) и балтийского, российского и белорусского (1520 мм). Важно и участие ЛДз в белорусско-китайском проекте "Великий камень".

Берзиньш рассказал послу о тестовых контейнерных поездах из Китая, подчеркнув, что путь по суше для грузов намного короче морского и экономически более выгоден, чем воздушный.

Берзиньш и Петит обсудили также военное сотрудничество между Латвией и США.