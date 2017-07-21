Глава LDz: военное сотрудничество с США очень важно для нас (2)
Сотрудничество с США по перевозкам грузов для вооруженных сил очень важно для предприятия Latvijas Dzelzceļš, заявил 20 июля на встрече с послом США в Латвии Нэнси Петит президент Latvijas Dzelzceļš (LDz) Эдвин Берзиньш.
Должностные лица обсудили актуальные проблемы железнодорожных перевозок, вызовы, стоящие перед отраслью, развитие транспортных коридоров, военные грузы и модернизацию станции Гаркалне в контексте этих перевозок.
Берзиньш ознакомил посла с Латвией как международным узлом грузоперевозок на направлении Восток-Запад, с существующими и планируемыми маршрутами грузов, в том числе из Турции, Китая и Индии.
Рига и Латвия в целом должны стать важным транспортно-логистическим узлом, и LDz заинтересовано в развитии новых маршрутов, соединяющих Азию, Европу и Скандинавию, сказал руководитель предприятия.
Также он рассказал об инициативе создания в Саласпилсе мультимодального транспортного узла, который будет играть важную роль в развитии перевозок из Азии в Европу. В этом транспортном узле будут соединяться рельсы двух стандартов - европейского (1435 мм) и балтийского, российского и белорусского (1520 мм). Важно и участие ЛДз в белорусско-китайском проекте "Великий камень".
Берзиньш рассказал послу о тестовых контейнерных поездах из Китая, подчеркнув, что путь по суше для грузов намного короче морского и экономически более выгоден, чем воздушный.
Берзиньш и Петит обсудили также военное сотрудничество между Латвией и США.
"Латвия будет стоять на трех китах. Во-первых — леса. Восстанавливаемая ценность, зеленое золото, которого больше нигде в Европе нет. Второе — географическое место. Как сможем его использовать. Третье — непременно сельское хозяйство", — заявил евродепутат(палата№6).
Белевич ездит в командировки со своей спутницей жизни и главой бюро Штале
Отныне мы самая бедная страна в еврозоне.