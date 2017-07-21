Экономика |

Сегодня Сейм, рассматривая в первом чтении пакет законопроектов, связанный с реформой налоговой политики Латвии, одобрил ряд изменений в законе.

С 2018 года ставка налога с микропредприятия (НМП) составит 15%, а максимальный оборот микропредприятия - 40 тыс. евро.

Ранее правительство поручило Министерству экономики подготовить уточненные поправки к закону о НМП и подать их на рассмотрение в Сейм до утверждения законопроекта во втором чтении.

Поправки предусматривают сохранение упрощенного принципа уплаты НМП и единую ставку НМП в размере 15% от оборота, поскольку это значительно облегчит административное бремя на начинающих предпринимателей и на предприятия с маленьким ежегодным оборотом.

Также Сейм в первом чтении одобрил поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН), предусматривающие введение дифференцированного ПНН с 1 января 2018 года.

В настоящее время ставка ПНН в Латвии составляет 23%, а поправки предусматривают, что с 2018 года ставки налога будут дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, от 20 001 евро до 55 000 евро - 23%, свыше 55 000 евро - 31,4%.

Единая ставка ПНН в размере 20% устанавливается также для доходов с капитала, в том числе от его прироста. Ранее эти ставки составляли 10% и 15%.

Патентная плата составит от 50 до 100 евро в месяц вместо нынешних 43-100 евро в месяц.

Кроме того, парламент в первом чтении поддержал проект нового закона о подоходном налоге с предприятия (ПНП), предусматривающий отложить уплату ПНП до момента, когда прибыль распределена или иным образом направлена на такие расходы, которые не обеспечивают дальнейшее развитие предприятия.

Согласно законопроекту, начисленные дивиденды в дальнейшем будут облагаться налогом на уровне предприятия с применением ставки в размере 20%, то есть полученные физическим лицом дивиденды не будут облагаться подоходным налогом с населения (ПНН). Остальная прибыль, направленная на такие расходы, которые не обеспечивают дальнейшее развитие предприятия, тоже будет облагаться ПНП в размере 20%.

Одобрены также поправки к закону о государственном социальном страховании, согласно которым с 2018 года ставка обязательных взносов государственного социального страхования будет повышена на 1 процентный пункт, а полученные доходы будут направлены на финансирование здравоохранения.

Ранее партии правящей коалиции договорились, что ставка социальных взносов будет увеличена на 1% (по 0,5% для работника и работодателя) и составит 35,09%, из них 24,09% будет платить работодатель, а 11% - работник.

Предполагается, что повышение ставки взносов соцстрахования на 1 процентный пункт даст для финансирования здравоохранения в 2018 году дополнительно 84,6 млн евро, в 2019 году - 98,1 млн евро, в 2020 году - 103,9 млн евро.

Концептуально одобрены изменения в законе о налоге солидарности, которые предусматривают, что поступления этого налога в дальнейшем будут направляться на финансирование здравоохранения и социальное страхование.

Для обеспечения средств для здравоохранения налог солидарности будет трансформирован - 1 процентный пункт будет выделяться на нужды медицины, а 6 процентных пунктов - на взносы для накопления пенсионного капитала плательщиков этого налога.

Наконец, Сейм в первом чтении одобрил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие более быстрое повышение ставок акциза на топливо, сигареты и алкоголь.

Акцизный налог на не содержащий свинец бензин в 2018 году планируется повысить на 7,8% - с 436 до 470 евро за 1000 литров.

Акциз на содержащий свинец бензин будет повышен на 24% - с 455,3 до 564 евро за 1000 литров.

Акциз на дизтопливо с 2018 года повысится на 11% - с 341 до 378 евро за 1000 литров, на сжиженный нефтегаз - на 12%, с 231 до 206 евро за 1000 литров.

Ставка акцизного налога на сигареты будет повышена 5,5% - с 67 до 70,7 евро за 1000 штук с 1 июля 2018 года.

Акциз на вино повысится на 18% - с 78 до 92 евро за 100 литров, на пиво - на 24%, с 4,5 до 5,6 евро за каждый объемный процент абсолютного спирта.

Акциз на промежуточные алкогольные продукты крепостью от 15 до 22 объемных процентов повысится на 15% - со 130 до 150 евро за 100 литров, прирост налога на остальные алкогольные напитки составит 15% - с 1450 до 1670 евро за процент абсолютного спирта.