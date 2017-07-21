Экономика |

Рижское самоуправление и частные предприниматели планируют до 2024 года вложить в развитие территории Сканстес свыше 900 млн евро, сообщил сегодня мэр Риги Нил Ушаков, рассказывая о разработанной локальной планировке и планах развития окрестностей ул. Сканстес.

Планируется, что 800 млн евро в развитие этой территории вложат частные предприниматели, 100 млн евро будет привлечено из структурных фондов ЕС на прокладку новой трамвайной линии, а 7 млн евро предусмотрено для улучшения инфраструктуры - улиц и парков.

Директор департамента городского развития Рижской думы Дзинтарс Балодис сообщил, что развитие территории Сканстес в стратегии долгосрочного развития Риги определено как приоритетное.

Усовершенствованную редакцию разработанной ООО "Grupa 93" локальной планировки департамент передаст на общественное обсуждение.

Как отметил руководитель "Grupa 93" Нейл Балгалис, главная цель локальной планировки - показать окрестности Сканстес как привлекательное место для жизни и работы, хорошо соединенное с окрестными территориями и приносящее пользу всему городу.

Председатель правления агентства по развитию Сканстес Мартиньш Ванагс подчеркнул, что Скансте является частью центра Риги. И если в историческом центре и в так называемом тихом центре упор ставится на восстановление зданий, то в Скансте есть свободное место для развития города 21-го века.

В Скансте уже есть "Арена "Рига"", которую посещают более 0,5 млн человек в год, Олимпийский спортивный центр, число посетителей которого превышает 1,3 млн в год. В этом районе живут 2500-3000 человек, работают - 9000-10 000.

К 2024 году здесь планируется построить Музей современного искусства, Рижский конференц-концертный центр с гостиницей. Благодаря этому число посетителей общественных объектов Сканстес увеличится с нынешних 1,8 млн до 3 млн в год.

Приняты также инвестиционные решения по объектам, где смогут жить и работать 26 тыс. человек.