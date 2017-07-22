Освоено менее 9% средств из доступных фондов ЕС (3)

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Экономика | 22 июля 2017 года, 15:40

В целом до 19 июля текущего года утверждены проекты более чем на 1,9 млрд евро, что составляет 44% всего доступного Латвии финансирования из фондов ЕС в размере 44,4 млрд евро, сообщили в Министерстве финансов, а выплачено к настоящему времени лишь 8,7% финансирования или 382,5 млн евро.

Как отмечает Минфин, в данный момент происходит интенсивное внедрение проектов.

В июне и июле наиболее активны в заключении договоров с Центральным агентством финансов и договоров были такие отрасли, как развитие городской среды, транспорт, водное хозяйство, территориальное развитие, профессиональное образование и здравоохранение.

Важным шагом в сфере охраны среды является проект второй очереди санации гудронных прудов в Инчукалнсе. Также при поддержке фондов ЕС в Торнякалнсе будет построен мультимодальный транспортный узел.

Что касается рисков в освоении фондов ЕС, то Минфин в сотрудничестве с Министерством охраны среды и регионального развития рассмотрит необходимость упрощения рассмотрения проектов в городах республиканского значения.

Минфин и Центральное агентство финансов и договоров продолжат концентрироваться на содействии внедрению проектов. В ежемесячных докладах Минфин продолжит информировать правительство о выполнении планов.

Комментарии 3
Alex51 минуту назад
Интересный показатель.Так думаю ,в Латвии просто мало осталось толковых руководителей ,способных взять эти деньги и с умом распорядиться.То,о чём говорил ещё лет 5 назад ,сегодня налицо.Катастрофа в кадрах ,кроме остальных катастроф - медицина,образование,малый бизнес и др.Латвия не может освоить миллиарды,за которыми гоняются десятки других стран в мире.Я так понимаю,когда очередное министерское ЧМО говорит о привлечении инвестиций в Латвию,живёт минимум на Луне.Иногда за зарплатой спускается в грешную Латвию.Европа нас оценивает на 44 млрд.,а"мощная" прибалтийская страна смогла только пукнуть.Так чё у нас творится ,грёбаная клоАлиция ?Наберите пусть дорогих,но иностранцеф-профи в министры,и занимайтесь дальше на хуторах своей "партейной" богодельней !Страна должна жить стабильной ,уверенной в завтра жизнью,а вы в зоопарках,в ботанических садах выбирайте президентов,рисуйтесь друг перед другом,не "пущайте" согласие и др.,тоесть эти ваши разборки не должны касаться основных экономических позиций налаженной жизни в обществе!Вы первая угроза дальнейшему существованию страны,100 депутатов ,если внимательно проверить каждого, почти все дилетанты и пустышки,партийные продвиженцы и карьеристы ,или полные профаны с липовыми дипломами о высшем образовании .Ну поиграли 26 лет в театр крутой западной страны,но пора уже спуститься с небес на землю - ВЫ ничего не умеете в современном мире !
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нет1 час назад
другими словами, более 91% средств не были украдены?
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Инфа11 минут назад
Украсть дают, освоить не дают, вот в чём проблема.
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