Экономика |

В целом до 19 июля текущего года утверждены проекты более чем на 1,9 млрд евро, что составляет 44% всего доступного Латвии финансирования из фондов ЕС в размере 44,4 млрд евро, сообщили в Министерстве финансов, а выплачено к настоящему времени лишь 8,7% финансирования или 382,5 млн евро.

Как отмечает Минфин, в данный момент происходит интенсивное внедрение проектов.

В июне и июле наиболее активны в заключении договоров с Центральным агентством финансов и договоров были такие отрасли, как развитие городской среды, транспорт, водное хозяйство, территориальное развитие, профессиональное образование и здравоохранение.

Важным шагом в сфере охраны среды является проект второй очереди санации гудронных прудов в Инчукалнсе. Также при поддержке фондов ЕС в Торнякалнсе будет построен мультимодальный транспортный узел.

Что касается рисков в освоении фондов ЕС, то Минфин в сотрудничестве с Министерством охраны среды и регионального развития рассмотрит необходимость упрощения рассмотрения проектов в городах республиканского значения.

Минфин и Центральное агентство финансов и договоров продолжат концентрироваться на содействии внедрению проектов. В ежемесячных докладах Минфин продолжит информировать правительство о выполнении планов.