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Более половины латвийских работодателей платят работникам меньше минимальной зарплаты, заявила в передаче "Утренняя панорама" директор управления налогового контроля Службы государственных доходов (СГД) Сандра Карклиня-Админе.

По ее словам, СГД тратит значительные ресурсы на борьбу с теневой экономикой, и в этом году один из приоритетов - борьба с зарплатами "в конвертах". Этот риск существует в сфере услуг общественного питания.

"Если посмотреть на предпринимательство в целом, то более половины работодателей в стране платят работникам меньше минимальной зарплаты.

В сфере общественного питания 65% работодателей платят меньше минималки, 20% - от минимальной зарплаты до 700 евро, что тоже не много, и риск зарплаты "в конвертах" сохраняется", - сказала представитель СГД.

По ее словам, в ресторанах Риги и ее окрестностей чаще обнаруживались такие нарушения, как неправильный учет отработанных часов, сделки в обход кассовых аппаратов, наличие незарегистрированных работников.