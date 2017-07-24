СГД: большинство работодателей Латвии платит работникам меньше "минималки" (5)

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Экономика | 24 июля 2017 года, 13:10

Более половины латвийских работодателей платят работникам меньше минимальной зарплаты, заявила в передаче "Утренняя панорама" директор управления налогового контроля Службы государственных доходов (СГД) Сандра Карклиня-Админе.

По ее словам, СГД тратит значительные ресурсы на борьбу с теневой экономикой, и в этом году один из приоритетов - борьба с зарплатами "в конвертах". Этот риск существует в сфере услуг общественного питания.

"Если посмотреть на предпринимательство в целом, то более половины работодателей в стране платят работникам меньше минимальной зарплаты.

В сфере общественного питания 65% работодателей платят меньше минималки, 20% - от минимальной зарплаты до 700 евро, что тоже не много, и риск зарплаты "в конвертах" сохраняется", - сказала представитель СГД.

По ее словам, в ресторанах Риги и ее окрестностей чаще обнаруживались такие нарушения, как неправильный учет отработанных часов, сделки в обход кассовых аппаратов, наличие незарегистрированных работников.

Комментарии 5
я живу и Риге и чуть знаю про зарплаты3 часа назад
Господин Кучинскис! Ответьте на простой вопрос,как так может быть,что если половина населения не получает и минимума,то по статистике вашей же,средняя зарплата в порядке 900 евро и вы себе повышаете свой оклад? Я верю СГД,а ваши опросы натуральная ложь! Как вы объясните такой момент? Вы нас совсем за баранов воспринимаете? Потребуйте правильную статистику и верните деньги с обманутой зарплаты в бюджет !
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ёжик4 часа назад
в дельфях написали о 50% не платящих, занизили - не платит более 95%, да и то что в конверте норовят заплатить с задержкой в пару месяцев, пора 100% чиновников посадить на минимальную оплату их *труда* может чтото бы и изменилось, а зарплаты депутатов назначать только по средней з-плате по стране, средняя 900 евро вот и получите
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ёклмн4 часа назад
Ха! Во Америку открыла...,это уже длится с 1996 года,с этого у выходящих на пенсию с людей и пенсии такие "большие"...,да и налогов в казну значительно меньше. Но ведь сами сиё придумали...,со своих фирм и фирмочек власть имущие в самом начале...,с этого и всё...
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