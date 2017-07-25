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В первой половине 2017 года доходы бюджета самоуправлений достигли рекордно высокого уровня - 1,24 млрд евро, сообщили в Министерстве финансов.

По данным Госказны, в первой половине 2017 года в бюджете самоуправлений образовался профицит в размере 100,9 млн евро, но по сравнению с первой половиной 2016 года он сократился на 26,9 млн евро.

С 2003 года в бюджете самоуправлений в первом полугодии всегда образуется профицит, а в конце года положительный баланс бюджета был только в 2010 и в 2016 годах, отмечает Минфин.

Общие доходы бюджета самоуправлений за первые шесть месяцев 2017 года достигли рекордно высокого уровня - 1,244 млрд евро и были на 112,2 млн евро (9,9%) больше, чем в первой половине 2016 года, и на 13,1 млн евро больше, чем в первой половине 2008 года.

Налоговые доходы по сравнению с первой половиной 2016 года выросли на 53,2 млн евро (7,4%) - до 775,5 млн евро. Наибольшую их часть дали поступления подоходного налога с населения - 625,7 млн евро, которые были на 47,5 млн евро (8,2%) больше, чем в первой половине 2016 года.

Поступления налога на недвижимость выросли на 5,3 млн евро (3,9%) - до 141,5 млн евро.

Государственные трансферты увеличились на 54,9 млн евро (17,5%) - до 369 млн евро.

Прочие доходы в первом полугодии составили 98,8 млн евро, в том числе неналоговые доходы - 32 млн евро, доходы от платных услуг и другие собственные доходы - 64,5 млн евро.

Общие расходы бюджета самоуправлений в первой половине 2017 года тоже были рекордно высокими - 1,14 млрд евро, что на 139,1 млн евро (13,9%) больше, чем год назад, и на 21,5 млн евро больше, чем в первой половине 2008 года.

Больше всего выросли расходы на зарплаты , товары и услуги - соответственно на 49,3 млн евро (9,6%) и на 23,3 млн евро (9,3%). Капитальные расходы за год выросли на 53,3 млн евро (60,1%) - до 142 млн евро.