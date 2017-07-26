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Стиль работы Службы госдоходов зачастую неприемлем для бизнеса. Об этом в интервью радио Baltkom заявил глава Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (ЛАГР) Янис Пиннис. По его словам, сейчас ассоциация пытается договориться с СГД об изменении стиля проверок.

«Так, чтобы останавливали работу заведения на два дня, быть не должно. Понятно, что проверки будут, это нормально, но они не должны мешать. Раньше была аналогичная проблема была с проверками Продовольственно-ветеринарной службы, но нам удалось с ними договориться об изменении тактики», - рассказал Пиннис.

По словам руководителя ЛАГР, сейчас ассоциация совместно с СГД разрабатывает критерии, при соблюдении которых ресторан будет считаться вне зоны риска с точки зрения уплаты налогов, и его меньше будут беспокоить проверками.

Напомним, общественную акцию «Требуй чек!» проводят совместно Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов (ЛАГР) и Служба государственных доходов (СГД). Цель акции – уменьшить долю теневой экономики в гостинично-ресторанном бизнесе. Однако некоторые рестораторы в шоке от стиля проверок.

Так, предприниматель Янис Ензис сравнил в интервью Rus.db.lv стиль проверок с работой гестапо. По его словам, налоговики запросто в самое оживленное время могут остановить работу ресторана на два дня просто для проверки бухгалтерии.