Индексация пенсий может быть вдвое больше прошлогодней (3)

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Экономика | 27 июля 2017 года, 12:16

В октябре этого года индексация пенсий может быть в два раза больше, чем в прошлом году, заявил в интервью телеканалу LNT министр благосостояния Янис Рейрс.

Это связано с тем, что в этом году приняты две новые нормы.

Во-первых, с 1 октября решено индексировать пенсии с учетом рабочего стажа, что коснется 90% пенсионеров, и при стаже свыше 30 лет индексация будет больше.

Во-вторых, разработано решение по повышению малых пенсий для людей с большим стажем.

Рейрс добавил, что налоговая реформа фактически не касается людей пенсионного возраста и не улучшает их финансового положения.

Также Рейрс напомнил, что решено направить на первый и второй уровни пенсионной системы средства от социальных взносов получателей гонораров и субъектов хозяйственной деятельности.

Комментарии 3
пен-ка1 час назад
какая *радость* сейчас заплачу от счастья, вы себе просто так прибавляете на 500 евро, притом регулярно, а мне при пенсии 220 евро обещаете! добавить не 3 евро а 6 евро. Что совести у вас нет это даже не обсуждается, так хоть перестаньте издеваться, про такие повышения пенсии молчите
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Ура!1 час назад
Возможно, целых 20 центов добавят!
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хх16 минут назад
Бла, бла, бла!!! Вот раньше вам добавляли 4 евро. Сейчас добавят 8, НО!!! если вы попадаете под налог выше 235 евро сдерут 25%. И получите вы свои 2 евро. А болтавни на весь мир.
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