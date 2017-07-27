Пивовары: повышение акциза приведет отрасль к катастрофе (4)

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Экономика | 27 июля 2017 года, 13:20

Если Сейм сегодня поддержит предложение о 50%-ном повышении акцизного налога на пиво, в ближайшее время число работников в сфере производства пива сократится примерно на 30%, что сильнее всего скажется на жителях регионов, заявляют в Латвийском союзе пивоваров.

В течение последних трех лет акциз на пиво вырос на 45%, подчеркивают в союзе. Отрасль смогла это пережить, поскольку ставка акциза поднималась постепенно. Однако многие пивоварни могут не пережить запланированное повышение налога на 50% в течение года.

"Действия отдельных политиков носят разрушительный характер, так как угрожают самому существованию отрасли производства пива в долгосрочной перспективе. Поскольку пивная отрасль уже несколько лет балансирует на грани рентабельности, стремительное повышение акциза вынудит часть пивоварен уволить работников, а части маленьких региональных пивоварен и вовсе придется оценивать целесообразность дальнейшей деятельности. Об этом свидетельствуют не только наши расчеты и прогнозы, но и опыт других стран", - подчеркнул исполнительный директор Латвийского союзе пивоваров Петерис Лининьш.

Он напомнил, что в отрасли в настоящее время занято около 1500 работников, не считая связанные сферы, которые тоже пострадают от повышения акциза.

Как сообщалось, вчера бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала предложение повышать акциз на пиво и сигареты стремительнее, чем планировалось изначально.

Предполагается, что с 1 марта 2018 года до 28 февраля 2019 года акциз на пиво составит 6,8 евро за каждый объемный процент абсолютного спирта, но не менее 12,5 евро за 100 литров пива. В 2019 году акциз повысится до 7,4 евро, а в 2020 году - до 8,1 евро.

Комментарии 4
Пивовар31 минуту назад
Уже третий год сам варю пиво. По качеству без проблем получается на уровне лучших крафтовых пивоварен. А по себестомости - 20-35 центов за бутылку.
Вот думаю еще и вискариком односолодовым заняться.
Так что повышайте свой акциз хоть до усёру - по барабану!
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Не Лоялен33 минуты назад
Мне похер на пиво,но просто понимаю что благодаря этому тупому закону,многие останутся без работы!Спасибо нашему умному Минздраву!Скоро пиво будем покупать,как где нибудь в Швеции,где банка пива стоит начиная от 5 Евро и выше!
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выборщик20 минут назад
Людей жаль,пиво жаль,Но...Может люди после сокращения задумаются,за кого голосуют? Хватит уже жить в средневековье и терять мозги от "Русские идут" и "Латыш не сдавайся".
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