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В результате планируемого в рамках налоговой реформы повышения акцизного налога в 2018 году цена дизтоплива вырастет на 4 цента, бутылки пива - на 7 центов, пачки сигарет - на 24 цента, свидетельствуют данные Министерства финансов.

Как сообщалось, 24 июля Кабинет министров поддержал предложение еще больше повысить акцизный налог на алкоголь и сигареты. Данное предложение включено в поправки к закону об акцизном налоге, которые Сейм планирует сегодня утвердить в окончательном чтении.

Как пояснили в Минфине, это необходимо, так как планируется увеличить налоговые льготы для пожертвований. Минфин предлагает в 2018 году установить ставки акциза на алкогольные напитки, пиво и сигареты в размере, который был предусмотрен на 2019 год, а в 2019 году - в размере, который был предусмотрен на 2020 год.

В результате цена не содержащего свинец бензина в 2018 году повысится на 0,048 евро, дизтоплива - на 0,038 евро за литр.

Бутылка вина емкостью 0,7 литра в 2018 году подорожает на 0,119 евро, в 2019 году - на 0,076 евро, в 2020 году - на 0,085 eвро.

Поллитра водки в 2018 году будут стоить на 0,532 евро, в 2019 году - на 0,411 евро, в 2020 году - на 0,448 евро дороже.

Поллитровая бутылка пива в 2018 году подорожает на 0,072 евро, в 2019 году - на 0,019 евро, в 2020 году - на 0,022 евро.

Пачка сигарет в 2018 году будет стоить на 0,243 евро, в 2019 году - на 0,131 евро дороже.