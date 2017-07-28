Экономика |

Правление Рижского свободного порта сегодня утвердило Ансиса Зелтиньшa в должности управляющего портом, сообщил журналистам председатель правление порта Андрис Америкс.

Правление порта приняло это решение едингласно.

Как сообщалось, 14 июля министр сообщения Улдис Аугулис поддержал кандидатуру Зелтиньшa на должность управляющего Рижским свободным портом.

Кандидатуру председателя совета АО "Латвияс дзелзцельш" (ЛДз) Зелтиньша на утверждение правлением порта выдвинула конкурсная комиссия, рассмотревшая кандидатуры 24 претендентов. 28 июня на заседании правления Рижского свободного порта он был единогласно утвержден в должности.

Согласно закону о портах, после согласования кандидатуры с министром сообщения сегодня было созвано еще одно заседание правления Рижского порта для принятия окончательного решения о назначении Зелтиньша управляющим портом.

Зелтиньш родился в 1975 году, получил степень бакалавра/магистра морского транспорта в Латвийской морской академии и степень магистра менеджмента в Салфордском университете в Великобритании.

Должность управляющего Рижским свободным портом освободилась после того как 10 марта ее по собственному желанию оставил Леонид Логинов, руководивший портом с 1998 года.