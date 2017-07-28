Сейм обязал банки предоставлять СГД информацию о клиентах (3)
Экономика | 28 июля 2017 года, 14:30
Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие, что кредитные учреждения и компании платежных услуг раз в год обязаны предоставлять Службе государственных доходов информацию о клиентах - физических лицах с оборотом счетов в предыдущем году свыше 15 000 евро.
СГД обязана публиковать также данные о работодателях, если средняя месячная зарплата работников на их предприятиях равна минимальной зарплате или ниже ее.
СГД должна будет обеспечивать публично доступную информацию о налогоплательщиках, административно наказанных за нарушение правил оплаты труда.
И это только означает, что нехрен держать деньги в банке. Дома в чулке. Ни копейки этим банкам. Только наличка, всё.
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Вот вам и тайна вкладов. А веревочка то все туже и туже на шее затягивается.
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Ну надо снимать идти каждый день терь...уроды,епт.
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