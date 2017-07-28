Экономика |

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие, что кредитные учреждения и компании платежных услуг раз в год обязаны предоставлять Службе государственных доходов информацию о клиентах - физических лицах с оборотом счетов в предыдущем году свыше 15 000 евро.

СГД обязана публиковать также данные о работодателях, если средняя месячная зарплата работников на их предприятиях равна минимальной зарплате или ниже ее.

СГД должна будет обеспечивать публично доступную информацию о налогоплательщиках, административно наказанных за нарушение правил оплаты труда.