Латвийцы считают, что налоги в стране слишком высоки (+ОПРОС) (3)
Экономика | 30 июля 2017 года, 17:22
Большинство жителей Латвии считает, что нынешний размер налогов в стране слишком высок, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле социологическим центром SKDS.
Респондентам предлагалось оценить уровень налогов с зарплаты, подоходного налога с населения, налогов на товары и услуги. 82% респондентов заявили, что нынешний размер налогов, которые они платят, высок или слишком высок. Только 9% населения считают его адекватным, и еще 9% не смогли ответить на этот вопрос.
Оценивая налоговое бремя в целом, 88% респондентов заявили, что оно высоко или слишком высоко, а 7% опрошенных считают его адекватным.
В опросе приняли участие 1000 респондентов.
Чтобы содержать огромное количество госслужащих поднимут ещё налоги.
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где то давно читал что в правовом демократическом обществе воля народы - есть закон , эх пожить бы в такой стране .....
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im etij pravjas4ej SEKTE nasratj 4to mi s4itaem
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