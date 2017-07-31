Экономика |

За первое полугодие этого года Служба госдоходов (СГД) разослала напоминание о регистрации хозяйственной деятельности при сдаче в аренду недвижимости 1053 персонам. На письма отреагировал 251 человек, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на телеканал LNT.

СГД сейчас активно следит за объявлениями в интернете и в закрытых группах в соцсети Facebook, касающиеся сдачи и аренды квартир. Такие новости беспокоят тех латвийцев, которые уехали за границу, а свою квартиру, дом или землю сдали в аренду.

"Так, как ваша недвижимость находится на территории Латвии, то у государства есть права получить налоги с вашей прибыли за аренду. Владелец жилья должен подать декларацию о доходах в СГД и заплатить налоги", - отмечает представитель СГД.

Тем временем живущие в Англии латвийцы в шоке от таких заявлений. По мнению уехавших латвийцев, они не спекулянты и не магнаты, а сдают в аренду свое единственное жилье.

"Это полный абсурд. Мы и так платим налог на недвижимость, за обслуживание. Почему, если я впустила кого-то пожить в своей квартире, должна еще платить государству налоги? [...] В Латвии скоро за все будут просить налоги. Я ничего не получаю от государства, почему я должна быть чем-то обязана?", - недоумевает уехавшая Сигне.

Другие латвийцы, живущие за рубежом и сдающие здесь жилье в аренду, также не спешат регистрировать хозяйственную деятельность и платить налоги.

Служба государственных доходов напоминает, что сдача в аренду или внаем недвижимой собственности классифицируется как хозяйственная деятельность, и призывает жителей регистрировать ее в СГД.

Если физическое лицо использовало право не регистрироваться в СГД как лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность, к доходам от сдачи внаем или в аренду недвижимой собственности применяется ставка ПНН в размере 10 %.