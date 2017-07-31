Экономика |

Депутата Европарламента (ЕП) Ивету Григуле насторожила новость о том, что в Латвии появится супермаркет немецкой сети Lidl. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Григуле сообщила, что к депутатам ЕП от стран Балтии обратилась юрист Анита Ланцмане с просьбой оценить обоснованность финансирования сети Lidl и ее материнской компании Schwartz Group европейскими фондами для "агрессивной экспансии на Восточную Европу". По словам Григуле, это вызовет проблемы у местных производителей.

"Мне неизвестно, как на это письмо отреагировали другие депутаты, но я попросила Еврокомиссию углубиться в этот вопрос и предоставить ответ. Будем ждать реакцию", - отметила Григуле.

Козырем LIdl в борьбе за покупателя является не высококачественный сервис и не качество продукции, а низкие цены. Чтобы их обеспечить, товары закупаются централизованно и в больших объемах. Возможно, поэтому большинство продуктов Lidl приобретает не в Латвии, подчеркнула Григуле.

"Поэтому появление Lidl является плохим знаком для латвийских производителей и крестьян, которые конкурируют с торговцами из других стран, предлагающими товары по низкой цене", - добавила Григуле.

Она выразила надежду, что "происходящее заставит задуматься, не относится ли государство чересчур легкомысленно к появлению предприятия, в руках которого есть средства, не соотносимые с теми, что есть у латвийских предприятий".

Напомним, о том, что в рижском микрорайоне Пурвциемс откроется супермаркет немецкой сети Lidl, ранее сообщил мэр Риги Нил Ушаков.