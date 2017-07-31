Григуле: появление в Латвии супермаркета Lidl - плохой знак (38)

фото

Экономика | 31 июля 2017 года, 18:41

Депутата Европарламента (ЕП) Ивету Григуле насторожила новость о том, что в Латвии появится супермаркет немецкой сети Lidl. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Григуле сообщила, что к депутатам ЕП от стран Балтии обратилась юрист Анита Ланцмане с просьбой оценить обоснованность финансирования сети Lidl и ее материнской компании Schwartz Group европейскими фондами для "агрессивной экспансии на Восточную Европу". По словам Григуле, это вызовет проблемы у местных производителей.

"Мне неизвестно, как на это письмо отреагировали другие депутаты, но я попросила Еврокомиссию углубиться в этот вопрос и предоставить ответ. Будем ждать реакцию", - отметила Григуле.

Козырем LIdl в борьбе за покупателя является не высококачественный сервис и не качество продукции, а низкие цены. Чтобы их обеспечить, товары закупаются централизованно и в больших объемах. Возможно, поэтому большинство продуктов Lidl приобретает не в Латвии, подчеркнула Григуле.

фото

"Поэтому появление Lidl является плохим знаком для латвийских производителей и крестьян, которые конкурируют с торговцами из других стран, предлагающими товары по низкой цене", - добавила Григуле.

Она выразила надежду, что "происходящее заставит задуматься, не относится ли государство чересчур легкомысленно к появлению предприятия, в руках которого есть средства, не соотносимые с теми, что есть у латвийских предприятий".

Напомним, о том, что в рижском микрорайоне Пурвциемс откроется супермаркет немецкой сети Lidl, ранее сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

Комментарии 38
нет1 час назад
а про качество продаваемого говнотовара в местных гиперсупермаркетах можно даже не заикаться.
1
Ответить
взгляд1 час назад
Так бы и сказала,-забыли мне бабос отслюнявить. А то за крестьян с производителями она переживает. Смешно.
2
Ответить
Antons Bikovs1 час назад
у вас было 25 лет накопить соотносимые средства - точнее сделать политику, направленную на накопление таких средств. Рынок есть рынок. Не смогли сами, уступите дорогу тем кто смог.
Ответить