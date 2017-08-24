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В латвийской экономике появляются признаки "жирных лет", поэтому надо готовиться к последствиям, сказал на пресс-конференции председатель Совета по фискальной дисциплине Янис Платайс.

По его словам положительные макроэкономические прогнозы, подготовленные Министерством финансов на ближайшие три года, являются реалистичными. Это связано с тем, что улучшается ситуация в мире, соответственно, улучшаются и условия для экспортирующих предприятий Латвии.

Вместе с тем, Платайс предупредил, что возвращение оптимизма в среду предпринимателей связано с перегревом экономики.

"Если сейчас экономика сбалансирована, то в ближайшие годы ожидается ее перегрев. Уже сейчас начинают появляться признаки, какие наблюдались в жирные годы", - отметил эксперт.

Также председатель заявил, что ожидающийся перегрев экономики хорошая новость для работников, но плохая для госбюджета.

"Рост экономики - хорошая новость для работников, которым работодатели будут вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников или привлечь новых. Но это плохая новость для госбюджета. Он, конечно, увеличится, но это не означает, что тратить сможем больше", - сказал Платайс.

Напомним, в Латвии в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года был самый большой в Евросоюзе прирост долга центрального правительства по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП), свидетельствуют данные Eurostat.