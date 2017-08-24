В латвийской экономике заметили признаки "жирных лет" (12)

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Экономика | 24 августа 2017 года, 14:02

В латвийской экономике появляются признаки "жирных лет", поэтому надо готовиться к последствиям, сказал на пресс-конференции председатель Совета по фискальной дисциплине Янис Платайс.

По его словам положительные макроэкономические прогнозы, подготовленные Министерством финансов на ближайшие три года, являются реалистичными. Это связано с тем, что улучшается ситуация в мире, соответственно, улучшаются и условия для экспортирующих предприятий Латвии.

Вместе с тем, Платайс предупредил, что возвращение оптимизма в среду предпринимателей связано с перегревом экономики.

"Если сейчас экономика сбалансирована, то в ближайшие годы ожидается ее перегрев. Уже сейчас начинают появляться признаки, какие наблюдались в жирные годы", - отметил эксперт.

Также председатель заявил, что ожидающийся перегрев экономики хорошая новость для работников, но плохая для госбюджета.

"Рост экономики - хорошая новость для работников, которым работодатели будут вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников или привлечь новых. Но это плохая новость для госбюджета. Он, конечно, увеличится, но это не означает, что тратить сможем больше", - сказал Платайс.

Напомним, в Латвии в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года был самый большой в Евросоюзе прирост долга центрального правительства по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП), свидетельствуют данные Eurostat.

Комментарии 12
каджич1 день назад
Какой.такой балланс.Балланс-это когда денежная масса ровна произведенному товару.А .здесь.простой навал пустых евроденег.неподкрепленный произведенным товаром-инфляция.Хорошо.что ЕС позволяет местному режиму тырить деньги.выбирая из оборота и пряча по огородам.хоть.какой то баланс есть))))
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Garik1 день назад
Если так хорошо живем почему живем-то плохо? Или жирные годы у кого надо жирные годы?
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каджич1 день назад
Вообще.эта тема недоступна народу для полного понимания.без учета прямого и обратного оборота денег между "элитами" ЕС.Основной "излишек" просто ими присваивается.За что??Это "коню понятно".Достаточно посмотреть на рост цен.обогащение легкотрудников режима.банков и корпораций политолигархов и их теневого(для народа) бизнеса.Поэтому все эти "филькины грамоты" и пресрелизы режима.просто не катят.Народ не лопух.он все видет.
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