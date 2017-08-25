Экономика |

Россия систематически развивает свои порты, и не учитывать этот фактор было бы наивно, заявил новый управляющий Рижским портом Ансис Зелтиньш.

По его словам, позиции Риги среди портов стран Балтии сейчас хорошие. Единственный плюс литовцев в том, что у них больше внутренних перевозок. В Латвии тоже были такие идеи, например, направлять грузы древесины из малых портов в Ригу, но, по мнению Зелтиньша, закрывать порты в регионах не следует.

Зелтиньш признал, что латвийские и литовские порты в значительной мере обслуживают один и тот же поток транзитных грузов. Рижский порт находится на очень хорошей позиции с точки зрения расстояния и возможностей.

"Как это использовать? Многое зависит от инфраструктуры, платы, желаний стивидоров и технологических решений. В перспективе мы уйдем из центра города, что станет плюсом для жителей и среды", - отметил управляющий.

Он добавил, что Россия не остановится в развитии своих портов, и это нужно учитывать.

"Стресс и осторожность, особенно со стороны частных грузоперевозчиков, присутствуют. Мы можем рассказывать о том, что на севере Балтийского моря порты замерзают и латвийское направление оптимальное, но Россия будет развивать свои порты. Однако не согласен я и с мнением, что в один момент грузоперевозки из России прекратятся вообще. Например, ситуация на мировом угольном рынке сейчас хорошая, Россия должна торговать углем, и латвийское направление с этой точки зрения конкурентоспособно. Латвия должна стараться использовать этот грузопоток, насколько возможно, но параллельно развивать и другие направления", - подчеркнул Зелтиньш.

Как ранее писал Mixnews, согласно информации управления Рижского порта, узбекская сторона уже проявила интерес к возможностям портовых предприятий в содействии развитию экспорта узбекских товаров на рынки европейских стран. В свою очередь сотрудничество с Узбекистаном принесет пользу для всей транспортной отрасли Латвии, поскольку сможет обеспечить альтернативы сокращающемуся потоку транзитных грузов из России.