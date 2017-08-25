Зелтиньш: Россия не остановится в развитии своих портов (4)

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Экономика | 25 августа 2017 года, 11:31

Россия систематически развивает свои порты, и не учитывать этот фактор было бы наивно, заявил новый управляющий Рижским портом Ансис Зелтиньш.

По его словам, позиции Риги среди портов стран Балтии сейчас хорошие. Единственный плюс литовцев в том, что у них больше внутренних перевозок. В Латвии тоже были такие идеи, например, направлять грузы древесины из малых портов в Ригу, но, по мнению Зелтиньша, закрывать порты в регионах не следует.

Зелтиньш признал, что латвийские и литовские порты в значительной мере обслуживают один и тот же поток транзитных грузов. Рижский порт находится на очень хорошей позиции с точки зрения расстояния и возможностей.

"Как это использовать? Многое зависит от инфраструктуры, платы, желаний стивидоров и технологических решений. В перспективе мы уйдем из центра города, что станет плюсом для жителей и среды", - отметил управляющий.

Он добавил, что Россия не остановится в развитии своих портов, и это нужно учитывать.

"Стресс и осторожность, особенно со стороны частных грузоперевозчиков, присутствуют. Мы можем рассказывать о том, что на севере Балтийского моря порты замерзают и латвийское направление оптимальное, но Россия будет развивать свои порты. Однако не согласен я и с мнением, что в один момент грузоперевозки из России прекратятся вообще. Например, ситуация на мировом угольном рынке сейчас хорошая, Россия должна торговать углем, и латвийское направление с этой точки зрения конкурентоспособно. Латвия должна стараться использовать этот грузопоток, насколько возможно, но параллельно развивать и другие направления", - подчеркнул Зелтиньш.

Как ранее писал Mixnews, согласно информации управления Рижского порта, узбекская сторона уже проявила интерес к возможностям портовых предприятий в содействии развитию экспорта узбекских товаров на рынки европейских стран. В свою очередь сотрудничество с Узбекистаном принесет пользу для всей транспортной отрасли Латвии, поскольку сможет обеспечить альтернативы сокращающемуся потоку транзитных грузов из России.

Комментарии 4
Лёлик 8 часов назад
Ну что , разозлили соседа , довольны , ну а теперь будете пожинать плоды своих трудов , бороться за остатки с барского стола , дебилы блин...
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Ржунимагу 7 часов назад
Я преамбульных планов
         люблю громадьё,
размаха
   шаги саженьи.
На шпагат садимся
и связки рвём
в наших политсраженьях!
Узбекам - транзит,
Китайцам - транзит!
Усть - Лугам покажем фигу!
Из Латгалэ баржами будем возить
Латгальцев в лидосту - "Ригу"!

(с) неМаяковскийс...

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брек 7 часов назад
Сргласен!!! Интересно,сколько будет стоить Узбекам транзит,через Россию,это также,как и Китвю,влетит в копеечку!!! А наши все строят планы громадье!!!
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