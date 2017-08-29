Экономика |

1 октября с применением индекса 1,0439 будут проиндексированы пенсии или их части, не превышающие 349 евро, сообщили в Государственном агентстве социального страхования.

Это значит, что все пенсии, не превышающие 349 евро, будут увеличены на 4,39%, увеличение будет зависеть от размера пенсии - чем выше пенсия, тем больше она увеличится. Например, пенсия в размере 200 евро увеличится на 8,78 евро, в размере 300 евро - на 13,17 евро. Сейчас минимальная пенсия в Латвии составляет 70,43 евро в месяц, в октябре она будет увеличена на 3,09 евро.

Для пенсий выше 349 евро будет проиндексирована только их часть до 349 евро, в результате размер пенсии увеличится на 15,32 евро.

Исключение составляют пенсии бывших политрепрессированных, инвалидов I группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - они будут проиндексированы с применением индекса 1,0439 независимо от их размера.

Индексируется только пенсия, без учета доплат. Например, если пенсия составляет 200 евро, а доплата к ней - 15 евро, то проиндексирована будет только пенсия, и она увеличится на 8,78 евро.

При этом с проиндексированной пенсии может быть удержан подоходный налог с населения, что уменьшит выплачиваемую сумму. Индексации подлежат пенсии по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет и по потере кормильца и возмещения, начисленные до 30 сентября 2017 года.

В октябре при пересмотре пенсий и страховых возмещений будет применен общий индекс 1,0439, образованный из индекса потребительских цен за период с 1 августа 2016 года по 31 июля 2017 года (1,0265) и 50% реального прироста зарплаты, с которой выплачивались взносы соцстрахования, в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

Как ранее сообщили в Центральном статистическом управление, во втором квартале средняя месячная зарплата за работу на полную ставку до уплаты налогов составила 927 евро, что на 74 евро или 8,7% больше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление.