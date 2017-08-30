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Председателем совета компании Latvijas dzelzceļš (LDz) избран бывший до сих пор членом совета Айгарс Лайзанс, который стал исполнять новые обязанности уже с 29 августа и совет будет продолжать работать в составе двух человек.

Акционер LDz, Министерство сообщения информировало, что член правления Лайзанс согласился выполнять обязанности председателя правления до тех пор, пока не наступит время перевыборов главы совета.

Прежний глава совета LDz Ансис Зелтиньш оставил должность, чтобы в дальнейшем сконцентрироваться на развитии Рижского свободного порта, куда был избран его председателем.