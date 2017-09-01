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Ситуация на хлебных полях Латгале зависит от погоды в сентябре - если он будет теплым и солнечным, урожай убрать удастся, заявила специалист по общественным отношениям "Крестьянского сейма" Лива Норкаркле.

Пока что рано прогнозировать, сколько урожая потенциально утрачено на затопленных латгальских полях, но убытки будут, и качество урожая ухудшится. "Если будут ливни, будут поля, урожай с которых вообще не удастся убрать", - сказала Норкаркле. По расчетам организации, убытки фермеров от наводнения могут составить несколько миллионов евро.

Норкаркле напомнила, что из-за заморозков весной и холодного лета вегетация задержалась, что отразилось и на сроках уборки урожая.

Задержка составила примерно две недели, опоздал и посев озимых. Если осень будет теплой, озимые, посеянные позже, смогут укорениться и подготовиться к зиме.

Норкаркле отметила, что последние три года в Латвии погодные условия резко меняются и не поддаются прогнозам. В условиях изменения климата способом уберечь хозяйства от убытков могло бы стать страхование.