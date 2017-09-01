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В Латвии на 1 сентября этого года было 221 146 налогоплательщиков - юридических лиц, что на 1% раньше, чем годом ранее в это же время, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

По сравнению с 1 августа 2017 года число налогоплательщиков - юридических лиц уменьшилось на 413.

Больше всего налогоплательщиков - юридических лиц было зарегистрировано в сентябре в Рижском центре осбуживания клиентов - 134 090, меньше всего - в Краславском, 1029.