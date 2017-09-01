В течение года на уменьшилось число налогоплательщиков (3)
Экономика | 1 сентября 2017 года, 19:47
В Латвии на 1 сентября этого года было 221 146 налогоплательщиков - юридических лиц, что на 1% раньше, чем годом ранее в это же время, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.
По сравнению с 1 августа 2017 года число налогоплательщиков - юридических лиц уменьшилось на 413.
Больше всего налогоплательщиков - юридических лиц было зарегистрировано в сентябре в Рижском центре осбуживания клиентов - 134 090, меньше всего - в Краславском, 1029.
Как это: "уменьшилось на"??? Можно, как известно, послеть "на" (богат русский язык, богат!). Но уменшить просто "на"...Сильно сказано!
6
Ответить
"История успеха" налицо. Т.е. на морде. Т.е. в жопе...
2
Ответить
С какой деревни этот журналист, у них на хуторе наверно школы не было
Ответить