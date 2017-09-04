Экономика |

В следующем году на меры по улучшению демографической ситуации будет направлено 12 миллионов евро, заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

На прошлой неделе партнеры по коалиции не смогли договориться по бюджету будущего года, так как национальное объединение Visu Latvijai! - TB/LNNK потребовало для решения демографических вопросов 85 млн евро при том, что фискальное пространство составляет всего 80 млн евро.

Как сообщила министр, сегодня на заседании коалиции будет предложено направить на демографию дополнительно в 2018 году 12 млн евро.

Эта сумма предназначена для удвоения пособий за третьего ребенка - с 34,14 евро до 65,86 евро, а пособия на четвертого ребенка будут увеличены с 50,07 евро до 65,86 евро. Больше средств на демографию может быть направлено в 2020 году.

"Это станет существенной поддержкой для семей и сигналом о том, что программа для семей реализуется. К тому же это разумное и фискально ответственное предложение, так как сейчас нельзя поддержать меры, которые предусматривали бы пересмотр налогов и пошлин, потому что правительство дало обещание не повышать налогов для нужд бюджета", - сказала Рейзниеце-Озола.

Она также подчеркнула, что бюджет нужно разрабатывать ответственно, не поддаваясь предвыборному популизму.

Напомним, размер пособия составляет 150 евро на каждого новорожденного ребенка. Пособие могут получить граждане, неграждане Латвии и иностранцы, которым присвоен персональный код и которые задекларировали свое место проживания в Риге не менее чем за 12 месяцев до рождения ребенка.