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Рост экономики в Латвии и Литве в ближайшие годы будет немного быстрее, чем в Эстонии, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении эксперт по макроэкономике SEB banka Дайнис Гайшпуйтис.

"По крайней мере в ближайшие годы в Латвии и Литве рост может быть немного быстрее, чем в Эстонии", - сказал он.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день Эстония более привлекательна для иностранных инвесторов, чем Латвия и Литва, но часто это зависит от субъективных факторов. Для того чтобы Латвия обогнала Эстонию, ее экономика должна расти быстрее, чем экономика Эстонии на протяжении нескольких последних лет.

Также он добавил, что иностранные инвесторы воспринимают страны Балтии в основном как единый регион.

"Все, кто приезжают в Эстонию, так или иначе планируют работать и в других странах Балтии", - сказал Гайшпуйтис.

Сегодня SEB banka проводит дискуссию об экономике стран Балтии, во время которой будут обсуждаться различные аспекты народного хозяйства Эстонии, Латвии и Литвы.