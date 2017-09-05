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Эксперт: экономика Латвии начнет стремительно расти (4)

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Экономика | 5 сентября 2017 года, 09:51

Рост экономики в Латвии и Литве в ближайшие годы будет немного быстрее, чем в Эстонии, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении эксперт по макроэкономике SEB banka Дайнис Гайшпуйтис.

"По крайней мере в ближайшие годы в Латвии и Литве рост может быть немного быстрее, чем в Эстонии", - сказал он.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день Эстония более привлекательна для иностранных инвесторов, чем Латвия и Литва, но часто это зависит от субъективных факторов. Для того чтобы Латвия обогнала Эстонию, ее экономика должна расти быстрее, чем экономика Эстонии на протяжении нескольких последних лет.

Также он добавил, что иностранные инвесторы воспринимают страны Балтии в основном как единый регион.

"Все, кто приезжают в Эстонию, так или иначе планируют работать и в других странах Балтии", - сказал Гайшпуйтис.

Сегодня SEB banka проводит дискуссию об экономике стран Балтии, во время которой будут обсуждаться различные аспекты народного хозяйства Эстонии, Латвии и Литвы.

Комментарии 4
Brexits38 минут назад
Нам уже один обещал из единства Вилкс: будем жить лучше, чем в Греции и догоним Чехию
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???18 минут назад
Ах слова слова, их то много, а аргументации ноль. Будет лучше потому что так решила партия и правительство, или мы украли волшебную палочку, или в Балтийском море выловили наконец ЗОЛОТУЮ РЫБКУ??? С нетерпением ждем развернутую аргументацию, может тогда даже побежим продавать билет в неопределенное завтра.
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Не Лоялен17 минут назад
Латышский эксперт!Вдумайтесь в эти слова?Уже смешно?Мне да)Дальше можно не читать,не чего умного сказать все равно не в состоянии,верить латышским экспертам,себя не уважать!
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