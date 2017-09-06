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Состоятельные латвийцы судятся за отмену налога (4)

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Экономика | 6 сентября 2017 года, 10:44

Вчера Конституционный суд приступил к рассмотрению иска 37 получателей высоких зарплат о неконституционности налога солидарности, пишет Latvijas avīzе.

Истцов, чьи имена, места работы, должности и размеры зарплат суд не раскрывает, в суде представляют два присяжных адвоката. Они указывают, что, введя 1 января 2016 года налог солидарности, Сейм нарушил 91-ю статью Конституции Латвии, гласящую, что все люди в Латвии равны перед законом и судом.

По их мнению, нарушена также 109-я статья Конституции о том, что каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае нетрудоспособности, безработицы и в других установленных законом случаях.

Налог солидарности лишает получателей высоких зарплат возможности получать соцобеспечение в соответствии с размером внесенных ими социальных взносов, утверждают истцы.

Напомним, поправки к закону о ПНН предусматривают введение дифференцированного ПНН с 1 января 2018 года. С 2018 года ставки ПНН будут дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, от 20 001 евро до 55 000 евро - 23%, свыше 55 000 евро - 31,4%.

Единая ставка ПНН в размере 20% устанавливается также для доходов с капитала, в том числе от его прироста. Ранее эти ставки составляли 10% и 15%.

Комментарии 4
Мужики к государю ходили1 час назад
По той же причине, что одни зарабатывают 10,000+, а другие минималку - люди, которые в состоянии организовать свои дела и себя, естественно, в состоянии отстаивать свои права. Люди, работающие за минималку и между собой за свои права органозоваться не могут, и в суд им пойти не на что. Заметьте, что в суд граждане пошли сами за свои деньги, а не благодаря тому, что "кто-то" за них это сделал. Просто есть волки и овцы - сейчас государство залезло на территорию волков, и по формальному иску волки правы, но у государства всегда джокер в рукаве, в этом просчет волков. Самое эффективное в этой ситуации, конечно, голосование ногами, как планировал ss.lv - уходишь из страны, переводишь бизнес. Только тогда государство начинает разговаривать по-другому, а так, в любой ситуации, ведут себя как плохой наглый шулер. Как думаете, что им проще - закон поменять или публично проиграть этот иск? Причём, люди будут за свои судиться, а чиновники - на деньги из госбюджета возьмут себе крутых адвокатов, то есть люди сами своими налогами оплачивают адвокатов, которые работают против их интересов. Вот если бы иск был подан против авторов закона лично... Такие дела.
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Сказ о том, как мужики к государю ходили1 час назад
Истцы подали в суд на несоответствие закона о прогрессивном налоге конституции. Налоговики с энтузиазмом восприняли эту новость и назначили усиленные проверки истцов. Депутаты также с радостью восприняли подсказку несоответствия закона конституционным нормам и побежали принимать поправки к конституции, чтобы помочь истцам исправить несправедливость несоответствия. Социальные службы в компании муниципальных полицейских и судебных исполнителей ринулись проверять благополучие содержания детей истцов с целью предложить иностранным усыновителям детей из благополучных семей, но живущих в негуманных условиях - ведь состоятельные родители истязают их регулярными отпусками, частными педагогами, ставят перегружающую детскую психику задачу выбора из огромного количества игрушек, а также заставляют их слишком много ходить из-за слишком просторных габаритов жилья - в общем всячески издеваются. В общем, с криками "palīdzēsim" осадили истцов и принялись им со всех сторон помогать всеми силами и фантазией чиновничьего НЕскудоумия.
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Маргарита Ершова1 час назад
Когда от зарплаты в десять штук и более хотят взять налог в сто-двести евро все кричат о нарушении прав человека,а когда 70%страны не живёт а выживает,с зарплаты минималки или 500-700евро,пенсии начиная с 75евро,есть и такие,платят за квартиру,садик ,школу и т.д. а с пенсионеров честно заработавших свои копейки снимают налог,почему??? Никто не кричит о нарушениях???? Где все омбудсмены,где конституционный суд????
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