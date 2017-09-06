Экономика |

Вчера Конституционный суд приступил к рассмотрению иска 37 получателей высоких зарплат о неконституционности налога солидарности, пишет Latvijas avīzе.

Истцов, чьи имена, места работы, должности и размеры зарплат суд не раскрывает, в суде представляют два присяжных адвоката. Они указывают, что, введя 1 января 2016 года налог солидарности, Сейм нарушил 91-ю статью Конституции Латвии, гласящую, что все люди в Латвии равны перед законом и судом.

По их мнению, нарушена также 109-я статья Конституции о том, что каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае нетрудоспособности, безработицы и в других установленных законом случаях.

Налог солидарности лишает получателей высоких зарплат возможности получать соцобеспечение в соответствии с размером внесенных ими социальных взносов, утверждают истцы.

Напомним, поправки к закону о ПНН предусматривают введение дифференцированного ПНН с 1 января 2018 года. С 2018 года ставки ПНН будут дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, от 20 001 евро до 55 000 евро - 23%, свыше 55 000 евро - 31,4%.

Единая ставка ПНН в размере 20% устанавливается также для доходов с капитала, в том числе от его прироста. Ранее эти ставки составляли 10% и 15%.