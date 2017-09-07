Экономика |

Проливные дожди и наводнения в августе причинили ущерб в размере 4,38 млн евро, сообщил на дебатах в Сейме парламентский секретарь Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Янис Эглитс.

1,6 млн евро из этой суммы требуется для ремонта дорог, 2,7 млн евро - для восстановления инфраструктуры.

Из средств на непредвиденные случаи для ликвидации ущерба необходимо 3,07 млн евро, а софинансирование самоуправлений составит 1,31 млн евро.

Сейм сегодня одобрил решение Кабинета министров об объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в 29 регионах Латгале и некоторых регионах Видземе и Земгале, где проливные дожди в августе затопили дороги и посевы, причинив значительный урон фермерам.