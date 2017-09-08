Экономика |

Министерство финансов предлагает ввести сниженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на типичные для Латвии фрукты и овощи сроком на три года, сообщила в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

"Если снижать НДС, то должно быть по крайней мере джентльменское соглашение с торговцами, что они не воспользуются этой разницей, чтобы добавить еще дополнительную наценку. Также обязательно нужно договориться о том, что такое снижение будет действовать определенное время - несколько лет, чтобы в этот период мы могли проанализировать, действительно ли достигнуты те цели и результаты, на которые мы надеялись, например, рост оборота и больше возможностей для наших производителей", - сказала Рейзниеце-Озола.

По словам министра, если в течение трех лет указанные показатели не будут достигнуты, будет только логично сниженную ставку НДС на овощи отменить.

Как сообщалось, правящая коалиция договорилась поддержать предложение Министерства земледелия снизить ставку НДС на латвийские фрукты, ягоды и овощи с 21% до 5%.

Соответствующий вопрос еще будет рассматриваться в правительстве и Сейме.

В подготовленном Минземледелия докладе перечислены характерные для Латвии фрукты и ягоды - это яблоки, груши, цидония, коринка, вишня, слива, клубника, малина, ежевика, черная и красная смородина, крыжовник, черника, брусника, клюква, арония, облепиха, рябина, бузина, жимолость, лимонник, калина, морошка и земляника. Характерными для Латвии овощами и зеленью являются картофель, репчатый лук, чеснок, лук-порей, капуста, в том числе цветная, брокколи и еще некоторые ее виды, салат и цикорий, морковь, репа, брюква, хрен, топинамбур, редька, турнепс, петрушка, свекла, редис, огурцы, горох, фасоль и другие бобовые, сельдерей, шпинат, ревень, кабачки, тыква, фенхель, кукуруза, зеленый лук, базилик, укроп, мята, кинза и другая зелень.

Как указывает Минземледелия, снижение НДС будет способствовать развитию отрасли овощеводства и садоводства и легальному обороту этой продукции на рынке.