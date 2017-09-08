Экономика |

Партнеры по правящей коалиции договорились в этом году направить 28 миллионов евро на повышение государственных семейных пособий многодетным семьям, а в следующем году - 32 миллиона евро.

Национальное объединение "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/DNNL настаивало, что за третьего и последующих детей пособие нужно увеличить до 100 евро при условии, что по крайней мере трое детей находятся в возрасте до 19 лет.

Сопредседатель партии Райвис Дзинтарс после заседания сообщил, что решено направить 32 млн евро на "политику третьего ребенка", но точные расчеты пока не выполнены. Он полагает, что этих средств будет достаточно, чтобы повысить пособия до 100 евро.

Политики не сказали, с какого месяца ожидается повышение пособий.

Напомним, чтобы найти средства на детские пособия, правительство решило отложить проект Лиепайской тюрьмы на два года - до 2020 года.