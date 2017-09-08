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В латвийской экономике наметился перегрев, заявил в пятницу журналистам президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

"Действительно ли латвийская экономика перегрелась и находится на пороге кризиса? Ответ - нет! Тем не менее, латвийская экономика начинает разогреваться. Образно ситуацию можно сравнить с высокой температурой тела. Это лишь один признак того, что что-то не в порядке. Поэтому необходимо выяснить, какими факторами обусловлено повышение температуры. Нет ли какого-то серьезного заболевания, какие медикаменты необходимы?", - сказал он.

По словам главы Банка Латвии, ситуация в данный момент радикально отличается от пережитой в "жирные годы" - инфляция находится на контролируемом уровне, рост кредитования все еще слаб, дефицит счета текущих операций невелик, а рост колеблется на уровне 4-5% в сравнении с 10-12% в докризисный период.

Ускорение роста в настоящее время обусловлено тенденциями в отдельных отраслях, например, в строительстве, которое в дополнение к частным инвестициям стимулируется освоением средств из фондов ЕС, а также в обрабатывающей промышленности и энергетике.

В то же время ряд признаков свидетельствует об очень серьезных проблемах, которые могут существенно повлиять на потенциал роста народного хозяйства Латвии в будущем.

Главные причины разогрева экономики - напряженность на рынке труда (занятость находится на исторически самом высоком уровне), безработица снизилась фактически ниже естественного уровня, предприятия все больше жалуются на нехватку рабочей силы, наблюдается резкий рост зарплат, который еще больше усилится в результате повышения минимальной зарплаты в 2018 году, при этом производительность не поспевает за ростом зарплат. "Одним словом, мы теряем свою конкурентоспособность", - резюмировал Римшевич.

По его словам, в 2005-2007 гг. Латвия пережила перегрев экономики, который был связан с вступлением в ЕС и притоком в страну крупных финансовых средств, что вызвало взрывной прирост спроса.

"Теперь, когда последствия кризиса преодолены, понемногу появляются признаки перегрева, который связан с факторами со стороны предложения", - отметил глава центробанка.

Предпринимателям не хватает доступной рабочей силы, они вынуждены снижать свою рентабельность и инвестиции, но долго так продолжаться не может, так как конкурентоспособность ослабится, прогнозирует Римшевич.

Латвия может застрять в фазе медленного роста, таким образом государство потеряет всякие надежды в обозримом будущем достичь благосостояния и получить дополнительные деньги для таких важных отраслей, как образование и медицина.