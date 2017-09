Экономика |

Латвия удостоена бронзовой медали международного выставочного бюро The Bureau International des Expositions (BIE) за дизайн павильона на выставке Astana EXPO 2017 в категории малых павильонов, сообщили в Латвийской торгово-промышленной палате (ЛТПП).

Латвийский павильон получил такое высокое признание и оценку впервые за всю историю участия Латвии в EXPO, отметили в ЛТПП.

Латвия получила награду в номинации выставочных павильонов площадью до 400 кв. метров.

Это высшее достижение Латвии в истории участия в EXPO свидетельствует о том, что мы способны организовать представительство страны на высоком уровне, отметил директор латвийского павильона на выставке Astana EXPO 2017 Ансис Эгле.

По информации ЛТПП, павильон Латвии на выставке посетили более 260 тыс. человек - почти втрое больше, чем планировалось. В Казахстан отправились представители более 30 латвийских предприятий, организовано более 50 различных встреч, а также семинары и конференции.

Как сообщалось, выставка Astana Expo 2017 проходила в Астане с 10 июня по 10 сентября.

Участие Латвии в выставке организовала ЛТПП, латвийский павильон был создан под девизом "Место встречи Латвия - Энергия - в нашей природе" (Meeting Point Latvia - Energy is in our nature).