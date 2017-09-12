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Бронзовой наградой за лучший дизайн павильона в группе павильонов площадью до 400 м² Латвия 10 сентября завершила свое участие в международной выставке EXPO Astana 2017. Участие в этом мероприятии было важным для страны, так как Казахстан рассматривает Латвию в качестве базового пункта для грузов из Европы в Азию и обратно.

Всего выставку посетили более 3,5 млн.человек, и большая часть из них побывала также в Латвийском павильоне. Центральным событием в нем стала состоявшаяся в середине июля Неделя транзита и логистики, гостями которой были как президент Латвии Раймонд Вейонис и первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, так и руководители крупнейших логистических предприятий.

Казахстан обладает растущей и богатой природными ресурсами экономикой – потенциально он является крупным поставщиком грузов. Уже в настоящее время эта страна – крупнейший торговый партнер Латвии в Среднеазиатском регионе, в то же время открывающий путь к восточному Китаю, а поэтому – и значительный деловой партнер для Латвии в ее стремлении привлечь китайские грузы к собственным портам и железной дороге.

Казахстан уже сейчас рассматривает Латвию в качестве делового партнера по логистике, к тому же логистическая компания KTZ Express на данный момент оценивает возможности открытия своего европейского бюро в Риге. Прозвучали и призывы совместными силами создавать логистический центр – так называемой «сухой порт» на китайско-казахстанской границе. В свою очередь, российские представители в Астане проявили неподдельный интерес к представленному предприятию Latvijas dzelzceļš проекту водородного локомотива.