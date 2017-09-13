Экономика |

Каждый год в Латвию ввозят 20 тысяч тонн новых покрышек, а старые копятся на свалках. Чтобы предотвратить появление новых, легальных и нелегальных гор из шин, министр среды и регионального развития Каспарс Герхард призывает с 1 января 2019 года обслуживание отработанных покрышек передавать только одному управлению. Об этом пишет газета Latvijas avīze.

В таком случае Государственная служба окружающей среды (ГСОС) будет строго контролировать только одну организацию. Все это позволит легко отслеживать объём собранных покрышек, место, где они хранятся и куда отправляются на переработку.

Организация будет выбрана с помощью конкурса, а срок обслуживания использованных покрышек составит десять лет.

Предприятиям торгующим шинами (которых по стране не менее 40) придётся заключить контракт с организацией, либо платить налог в размере 600 евро за тонну хранящихся у себя на территории покрышек.

“Проблему использованных покрышек рынок не в состоянии решить сам, поэтому необходим строгий контроль государства”, - подчеркнул министр.

Как писал Mixnews, 27 июня в Риге на ул. Старта инспекторы ГСОС обнаружили, что предприятие Riepu bloki вместо разрешенных 30 тонн хранило 1030 тонн использованных автомобильных покрышек. До конца этого дня, 30 июня, инспекторы предписали утилизовать лишние покрышки. А 18 июня в Юрмале на нелегальной свалке отходов случился пожар. Сгорело порядка 7 тыс. тонн пластика, частично смешанного с непереработанными бытовыми отходами.