Экономика |

Правительство, рассматривая во вторник вопросы госбюджета на следующий год, договорилось в 2018 году запланировать меньше расходов на пособия по безработице и пенсии по старости, свидетельствует протокол заседания Кабинета министров, размещенный на сайте правительственных документов "eportfelis". Об этом пишет Nra.lv.

На заседании было одобрено предложение Минблага уменьшать расходы специального бюджета социального страхования на социальные пособия со следующего до 2020 года ежегодно на 10 млн евро.

Расходы на пенсии ежегодно планируется сокращать на 6 млн евро (в связи с уменьшением среднего размера пенсии в соответствии с уточненными прогнозами финансовых потоков), а расходы на пособия по безработице - на 4 млн (в связи с прогнозами о сокращении числа получателей).

Напомним, вчера Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП) провела на площади Стрелниеку в Риге собрание пенсионеров, на котором собирались подписи против роста бедности среди жителей старшего поколения и за обеспечение услуг здравоохранения пожилым людям.