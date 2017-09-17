Экономика |

За семь месяцев этого года в Латвии было произведено 52,54 миллиона литров пива, что на 9,66% больше, чем за такое же количество месяцев годом ранее, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров (СГД). Об этом пишет LA.lv.

В свою очередь ввезено было 61,593 миллион литров пива, что на 6,49% больше, чем за семь месяцев в 2016 году.

Объем вывезенного из Латвии пива вырос в 2,35 раз. В 2016 году за семь месяцев было экспортировано 6,211 миллионов пива, а в 2017 году 14,614 миллионов.

В 2016 году в Латвии произведено 73,95 млн литров пива, что на 13,66% меньше, чем в 2015 году.