В Латвии значительно выросло производство пива (+ОПРОС) (3)
Экономика | 17 сентября 2017 года, 13:18
За семь месяцев этого года в Латвии было произведено 52,54 миллиона литров пива, что на 9,66% больше, чем за такое же количество месяцев годом ранее, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров (СГД). Об этом пишет LA.lv.
В свою очередь ввезено было 61,593 миллион литров пива, что на 6,49% больше, чем за семь месяцев в 2016 году.
Объем вывезенного из Латвии пива вырос в 2,35 раз. В 2016 году за семь месяцев было экспортировано 6,211 миллионов пива, а в 2017 году 14,614 миллионов.
В 2016 году в Латвии произведено 73,95 млн литров пива, что на 13,66% меньше, чем в 2015 году.
я поливаю им помидоры, потому и выросло.
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Очередная брехня. В Латвии только наклейки лепят на все товары, да и те клеят у производителей в других странах. Даже селедка в RIMI no Latvijas laukiem.
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В ближайшем будущем,В Латвии выросло производство конапли,и героина!Раз в других сферах не растем,будем расти тута!)
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