Экономика |

Финская сеть магазинов Seppälä, которая в свое время работала и в Латвии, объявлена банкротом, сообщает yle.fi.

Компании не помогли сокращение расходов и реорганизация. Продажи оказались слишком низкими, и процедуру санации компании пришлось остановить. Финский суд признал банкротом компании Seppälä Oy и Seppälä Finland Oy по просьбе Налогового управления.

В марте исполнительный директор cети магазинов одежды Seppälä Эвелиина Мелентьефф верила, что, несмотря на сложную ситуацию, выход удастся найти.

В Латвии Seppälä действовала как дочернее предприятие Stockmann и управляла девятью магазинами. Решение о прекращении работы на латвийском рынке было принято в 2014 году.