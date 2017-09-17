Экономика |

В Дубае запущен проект крупнейшей в мире электростанции с солнечным коллектором. Проект оценивается почти в 4 миллиарда долларов.

Сооружение высотой 260 метров будет генерировать 700 мегаватт энергии. О начале строительства пишет газета The National.

Стоимость строительства оценивается в 3,9 миллиарда долларов.

Высота сооружения для улавливания лучей - "солнечного коллектора" - составит 260 метров. Это самое высокое подобное сооружение в мире на настоящий момент, отмечает издание.

Мощность электростанции составит 700 мегаватт. Для сравнения: заработавшая в августе крупнейшая плавучая солнечная электростанция в Китае, занимающая площадь в 86 гектар, генерирует около 40 мегаватт.

По планам властей Дубая, доля "чистых" источников энергии в электрогенерации эмирата должна достигнуть 25% к 2020 году и 75% к 2050 году.

Источник: РИА "Новости".

Фото: Twitter